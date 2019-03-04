بالصور.. نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروعات تنموية وخدمية في فرسان

تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم الأحد، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة فرسان، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستهل نائب أمير منطقة جازان، زيارته بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات والمبادرات البلدية التي تنفذها بلدية فرسان في مجالات التشجير والسفلتة والإنارة وتجمل مداخل وشوارع فرسان، مستمعًا لشرح مفصل عنها من رئيس بلدية فرسان المهندس محمد أبو علة.

كما تفقد نائب أمير جازان سير العمل بمشروع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة فرسان؛ حيث تابع مع مرافقيه المشروع الذي يجري تنفيذه بقيمة إجمالية تزيد على ١٦ مليون ريال.

واستمع الأمير لشرح مفصل عن المشروع من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقةً المهندس أحمد بن محمد القنفذي، واستعرض الخدمات التي يقدمها مكتب الضمان الاجتماعي بفرسان لأهالي المحافظة والقرى التابعة لها.

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ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الجولة على سير العمل بمشروع مجمع كليات البنات بالمحافظة التابعة لجامعة جازان الذي سيقدم خدماته عند اكتمال المرحلة الحالية منه لأكثر من ألف طالبة؛ حيث قدم وكيل جامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي إيجازًا له عن المشروع.

واختتم نائب أمير جازان جولته الميدانية على المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بفرسان بالوقوف على سير العمل بمشروع مخطط ١٣ التابع لوزارة الإسكان؛ حيث قدم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس إبراهيم بن ناصر العكيري شرحًا وافيًا عن المشروع الذي يشمل تهيئة نحو ٧٤٨ قطعة سكنية مع المرافق الخدمية المساندة الأخرى.

وأبدى نائب أمير المنطقة سعادته بالمشروعات التي ستسهم في تنمية محافظة فرسان وخدمة أهاليها وزوارها المقادمين إليها على مدار العام، موجهًا بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة، راجيًا التوفيق للجميع.

وكان في استقبال نائب أمير منطقة جازان فور وصوله محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة ومشايخ وأهالي فرسان.