سياحة عسير تصدر ٣٨ ترخيصًا بقطاع الإيواء

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، ٣٨ ترخيصًا في قطاع الإيواء والأنشطة السياحية، خلال الربع الثاني من العام ١٤٤٠ه.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة بعسير، المهندس محمد العمرة، إن التراخيص تشمل ٣٠ وحدة سكنية بمختلف الدرجات، وثلاث شقق فندقية «٣ نجوم»، ونزلًا سياحيًا واحدًا من الدرجة الرابعة، وخمسة مرشدين سياحيين من فئة المرشد العام، فضلًا عن الانتهاء من دراسة ستة مشاريع إيواء سياحي جديدة، خلال الفترة المنصرمة.

وأضاف أن عدد الحاصلين على التراخيص بمنطقة عسير، يشمل ٥٣٢ منشأة إيواء سياحي، منها ٣٧ فندقًا، و١٢٥ مكتب وكالة سفر وسياحة، و١٢ مكتب تنظيم رحلات سياحية، و٢٣ مرشدًا سياحيًا، مبينًا أن كل هذه المعطيات تسهم في دعم المنظومة السياحية في منطقة عسير.

وتابع مدير عام الهيئة العامة للسياحة بعسير، أن الهيئة تحرص على تقديم كل الخدمات والتوجيهات للمستثمرين، بجانب دراسة مخططات للمنشآت الجديدة وتوجيههم بالشكل السليم؛ وذلك لكي لا يحدث تعارض مع المعايير والمواصفات المعتمدة في هيئة السياحة، والمعايير الخاصة بالبلدية والدفاع المدني.

Advertisements

وكشف العمرة عن تنفيذ 203 جولات رقابية على دور الإيواء السياحي، وهي «الوحدات السكنية المفروشة، والفنادق والشقق الفندقية، والمخيمات الريفية، والمنتجعات والنزل السياحية، والفيلل الفندقية، والفنادق التراثية وغيرها، ما يتبع نظام الإيواء»، إضافة إلى عدد من الأنشطة السياحية الأخرى، التي تشمل «مكاتب السف، ومنظمي الرحلات، والمرشدين السياحيين».

واستكمل، أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير ٨٥ محضر ضبط واستدعاء، وزيارة تصنيف عدد ٣٤ مُنشأة، مشيرًا إلى إجراء زيارات ميدانية أخرى وصلت إلى ١٣٧ جولة، مشددًا على أن الهيئة تقوم بأعمال الترخيص والتصنيف للمنشآت والرقابة الشاملة عليها؛ وذلك لضمان الالتزام بتطبيق الأنظمة والتأكد من جاهزيتها للعمل بالسوق المحلية ولموسم الصيف.

وتشمل أعمال الرقابة متابعة مدى الالتزام بالترخيص والتصنيف والجودة والأسعار، وجميع ما يتبع أنظمة ولوائح الهيئة.

كانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أعلنت إطلاق مبادرة «مواسم السعودية 2019» في نسختها التجريبية هذا العام، متضمنةً 11 موسمًا سياحيًّا تغطي معظم مناطق المملكة، في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي.

وأشارت إلى أن برنامج مواسم السعودية 2019، يحتوي على 11 موسمًا تشمل موسم المنطقة الشرقية، وموسم شهر رمضان المبارك، وموسم عيد الفطر، وموسم جدة، وموسم الطائف، وموسم عيد الأضحى، وموسم اليوم الوطني، وموسم الرياض، وموسم الدرعية، وموسم العلا، وموسم حائل.