شراكة بين الجامعة العربية المفتوحة و«صم الشرقية» لتوفير الدعم التعليمي والإحصائيات

توصَّل نادي الصم بالمنطقة الشرقية إلى10 خطوات؛ لرفع مستوى تطوير الخدمات المقدمة لذوي الصم من الرجال والنساء، في مختلف المجالات.

وتضمنت خطوات تطوير مستوى ذوي الصم، توفير الإحصائيات الخاصة بالصم وضعاف السمع والنطق بالمنطقة الشرقية، والعمل على تصميم البرامج التدريبية النوعية، التي تسهم في تحقيق الفائدة لهذه الفئة.

وتفعيلًا لهذه الخطوات، وقَّع النادي شراكة مجتمعية مع الجامعة العربية المفتوحة بالدمام بمقر النادي؛ حيث وقَّعها رئيس مجلس الإدارة ناصر بن وهق السهلي، والجامعة العربية المفتوحة بالدمام ممثلة بمديرها، الدكتور سالم العنيزان.

وتنص الاتفاقية على مبدأ التعاون بين النادي والجامعة، بما يخدم المجتمع ويحقق تطلعات وتوجهات رؤية المملكة 2030، إلى جانب اتفاق الطرفين على بذل قصارى جهودهما؛ لتسهيل العمل بكل الطرق المتاحة لاستعمال التجهيزات والموارد المتاحة، من المباني والأجهزة والملاعب خدمة للصم، إلى جانب تعاون الجامعة والنادي في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، والحلقات الدراسية المشتركة.

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وتستهدف الاتفاقية تطوير أداء النادي ومنسوبيه، والعمل على تشجيع العاملين والطلاب في الجامعة؛ لعقد لقاءات وحوارات بنَّاءة مع نادي الصم، وتبادل الزيارات والاستفادة من البيئة التربوية والتعليمية المتوافرة لدى الجامعة، وإعداد البحوث المشتركة وتأمين الدعم التعليمي والتربوي والاستشارات المتخصصة، في مجال اهتمام النادي والجامعة.

كما تتضمن الاتفاقية، الوصول إلى صيغة محددة إلى نوعية البرامج الرياضية والترويحية، وتشجيع الطلاب اللاعبين الاستفادة من تلك الموضوعات المقترحة، ودعوة منسوبي النادي للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمحاضرات المتخصصة بالتربية الخاصة وتقديم الاستشارات العلمية والعملية.

وأوضح مدير عام النادي، بندر الغامدي، أن بناء الشراكة المجتمعية مع كل القطاعات الحكومية والخاصة ضرورة مهمة؛ بهدف تنمية جهود هذه الفئة الغالية من الصم رجالًا ونساء؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبني كل المشروعات، التي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية، سواء بالتعاون المشترك مع النادي أو بالأنشطة والبرامج الخاصة لدعم هذه الشريحة؛ بحيث تكون فرصة جوهرية لهم للتعبير عن مواهبهم، والاستفادة من جملة أفكار ومقترحات تصب في تفعيل استراتيجية النادي التطويرية، وترفع مستوى البرامج وتلبي احتياجات هذه الفئة.

واختتم الغامدي: «نأمل أن تحقق الاتفاقية الموقّعة مع الجامعة العربية المفتوحة الغاية منها، في منح الطلاب والطالبات الصم مواصلة دراستهم الجامعية، وفتح فصول لتدريس الصم بالجامعة؛ ليحققوا أهدافهم التعليمية والتربوية» .