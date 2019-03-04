السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى فرنسا توصي باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العاصفة التي ستهب على باريس وضواحيها



باريس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

أوصت سفارة المملكة العربية

ودعت السفارة المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.

// انتهى //

01:50ت م

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باريس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسأوصت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس وضواحيها بشكل عام ومنطقة إيل دو فرانس بشكل خاص باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بخصوص العاصفة الهوائية الشديدة التي ستهب مساء اليوم ويتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء.ودعت السفارة المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.// انتهى //01:50ت م0284

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.