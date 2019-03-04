السعودية | ملك الأردن يستقبل رئيس مجلس الشورى

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:33 صباحًا, 4 مارس 2019 م المناطق - واس استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في قصر الحسينية اليوم، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ورؤساء البرلمانات العربية المشاركين بأعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، التي تعقد في عمان تحت شعار “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”.

وأكد العاهل الأردني خلال الاستقبال الذي حضره رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في السعي لتوحيد المواقف العربية حيال التحديات الإقليمية، مشددًا جلالته على ضرورة توثيق التعاون العربي في المجالات كافة.

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