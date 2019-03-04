شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بطريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الموزن ( طريف )

رعى محافظ طريف بدر بن نجر الصقر مساء اليوم (الأحد) فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني والذي يقام هذا العام 2019 تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا» وذلك بحضور مدير إدارة الدفاع المدني وعدد من رجال الأعمال ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وقد قام المحافظ بأفتتاح الفعاليات إيذاناً ببدء الحفل ثم بعدها تجول في أركان الحفل الذي أقيم بصالة الأهالي بمحافظة طريف والذي يشارك فيه عدة جهات حكومية، حيث أثنى على جهود القائمين عليه، مؤكداً أن رجال الدفاع المدني لهم دور كبير في المجتمع لا يمكن إغفاله، داعياً جميع الحضور إلى ضرورة الإستفادة من مثل هذه المعارض.

بعدها أقيم حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم ألقاها نويصر الرويلي ثم كلمة لمدير الدفاع المدني بطريف النقيب فهد بن محمد القحطاني تحدث فيها عن دور الدفاع المدني وما يقوم به من أعمال الإنقاذ وغيرها وإطلاع الحضور على طبيعة عمل الفرق التابعة له والخطوات المتبعة عند الحوادث وأوقات الطوارئ والتي تضمن القيام بالمهام على أكمل وجه.

وفي ختام كلمته وجّه الشكر للمحافظ على تواجده بهذه المناسبه ورعايته لها كما قدم الشكر للداعمين والمشاركين بهذا المعرض.

ثم دشن محافظ طريف حملة كاشف الدخان لك أمان

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ثم كلمة الأهالي ألقاها النشمي عوده الرويلي أثنى فيها على رجال الدفاع المدني وتضحياتهم ودورهم الكبير في المحافظة على السلامة

وفي ختام الحفل كرّم المحافظ الجهات الداعمة للمعرض والمشاركين فيه على ما بذلوه من جهد واضح في إخراج المعرض بالشكل اللائق.

ثم تم توزيع جوائز المسابقة التي أقيمت بهذه المناسبة

وقدم مدير الدفاع المدني بطريف النقيب فهد القحطاني درع تذكاري لسعادة محافظ طريف بدر بن نجر الصقر.

ثم أفتتح سعادة المحافظ المعرض المصاحب بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.