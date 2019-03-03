السعودية اليوم / جامعة الأعمال والتكنولوجيا تطلق معرض المهنة في عامة الثالث عشر



جدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

نظمت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة مساء اليوم معرض المهنة الثالث عشر، بمشاركة أكثر من 25 شركة متنوعة في مجالات مختلفة، تقدم مايقارب 1000 وظيفة للخريجين والباحثين عن فرص عمل، في إطار خطط الجامعة لدعم توطين الوظائف ، وذلك بقاعة ليلتي بجدة.

وبدئ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور أسامة بن أحمد الجنادي كلمة، أوضح فيها أن الهدف من المعرض هو التعريف بالفرص الوظيفية المتواجدة لدى الشركات، حاثًا الشركات المشاركة على توفير أكبر عدد ممكن من هذه الفرص للزوار الذين وصل عددهم - عبر أون لاين – 22 ألف زائر وزائرة.

وقال : نحن في جامعة الأعمال والتكنلوجيا نحرص على إطلاق برامج تخصصية عملية تواكب احتياج سوق العمل، فلدينا حوالي 17 تخصصًا في مرحلة البكالوريوس، و7 تخصصات ماجستير، تقدم لحوالي 5 آلاف طالب وطالبة، من خلال 4 كليات مختلفة، هي كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية الإعلان وكلية القانون.

بعد ذلك ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله بن أحمد آل طاوي كلمة، أوضح فيها أن الوزارة تسعى بخطوات حثيثة وعمل دِؤوب في إيجاد مناخ مناسب لبيئة عمل جاذبة، تركز على القطاع الخاص كرافد رئيس في سوق العمل السعودي، مؤكدًا أن التوطين أصبح ضرورة ملحة، ومن أهم الخطط الإستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها، والتي لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع، وتوحيد الجهود بين الوزارة وأصحاب العمل الشريك الحقيقي في ذلك.

بعد ذلك تم تكريم الشركات الراعية والمشاركة.

// انتهى //

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.