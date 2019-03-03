السعودية اليوم / الأحوال المدنية و"أداء" يقيمان ورشة عمل تعريفية عن مؤشرات قياس الأداء



الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

أقامت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اليوم، ورشة عمل تعريفية عن مؤشرات قياس الأداء بحضور عددٍ من مسؤولي الوكالة ومشاركة مديري المناطق في القطاع.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالمركز، ونشر ثقافة قياس الأداء و توسيع دائرة العمل بها في كافة الجهات الحكومية ومنها الأحوال المدنية، كما شرح مسؤولو المركز أبرز الأدوات المستخدمة للقياس، وتم خلال الورشة م تسليط الضوء على تجربة المستفيد وقياس مدى رضاه.

وتناولت الورشة الحديث عن إنشاء المركز ومهامه، والتي تتمحور في عدة نقاط من بينها بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة العامة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر، وإعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة العامة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي.

وتقدم ورشة العمل تطبيق وطني، الذي أطلقه المركز مؤخرًا ويُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من تقييم مستوى رضاه عن خدمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مراكز الخدمة، والخدمات الإلكترونية في كافة مناطق المملكة؛ بهدف دعم الأجهزة العامة في عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها.

ويأتي عقد ورشة العمل في سياق التعاون المثمر والبناء بين وكالة الأحوال المدنية مركز "أداء"؛ وذلك لدعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها وتمكين الأجهزة العامة بتنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.

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