السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يزور أديب ومؤرخ فرسان ابراهيم مفتاح



فرسان ٢٦ جمادى الأخرة ١٤٤٠هـ الموافق ٠٣ مارس ٢٠١٩م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم, بزيارة لأديب ومؤرخ فرسان عضو مجلس منطقة جازان سابقاً ابراهيم بن عبدالله مفتاح وذلك ضمن جولة سموه بالمحافظة.

وأطلع سمو نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة على متحف الأديب والمؤرخ "مفتاح " مستمعاً سموه للمحة موجزة عن تاريخ وتراث محافظة فرسان وعادات وتقاليد أهالي المحافظة وموروثاتهم الأدبية والشعبية والثقافية من خلال ما يتضمنه المتحف من مقتنيات تبرز ما تزخر به المحافظة من تاريخ وادب وحضارة تشمل مختلف جوانب الحياة كافة.

من جانبه رحب ابراهيم مفتاح بزيارة سمو نائب أمير منطقة جازان، مؤكداً أن زيارة سموه تعد تجسيداً لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناءهم المواطنين.

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23:38ت م

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