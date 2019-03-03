السعودية اليوم / محافظ بني حسن يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة



الباحة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

دشن محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم, فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غياتنا"، وذلك بابتدائية الصغرة.

وافتتح الغامدي المعرض المصاحب للفعاليات واستمع لشرح مفصل عن ما يضمه من معدات وتجهيزات ووسائل سلامة عالية الجودة ستسهل على رجال الدفاع المدني مهامهم.

ونوه محافظ بني حسن بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات من أي خطر لا قدر الله، مؤكدًا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حيال تفعيل فعاليات شعار هذا العام والعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، والحرص على تكثيف برامج التوعية والإرشاد لنشر ثقافة السلامة العامة بين أطفالنا سواء بالتعليم أو بالأماكن العامة والمنتزهات.

بعد ذلك ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم أحمد بن مسفر الزهراني كلمة أكد من خلالها إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة، كونها تذكر العالم بمهام الدفاع المدني وما يقومون به من جهود في سبيل ترسيخ مفاهيم السلامة العامة لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال رفع المستوى الوقائي لديهم تجاه المخاطر الطبيعية والبشرية، التي قد يتعرضون لها، وتوحيد اشتراطات السلامة، تجنبًا لوقوع الحوادث - لا قدر الله -مبينًا أن هناك العديد من المناشط المصاحبة، ومن أهمها زيارات للمدارس والمحاضرات، والمعارض واللوحات الإرشادية بجميع شوارع المحافظة للتوعية بوسائل السلامة وتجنب المخاطر.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة بهذه المناسبة.

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23:03ت م

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