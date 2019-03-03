السعودية | وزير الداخلية يستقبل عدداً من وزراء الداخلية بالدول العربية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل عدداً من وزراء الداخلية بالدول العربية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة ال36 لاجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم ، معالي وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية ريا الحسن، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، ومعالي وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سمير إبراهيم المبيض، ومعالي وكيل وزارة الداخلية المكلف بمهام وزير الداخلية في جمهورية العراق الدكتور عقيل محمود الخزعلي، ومعالي وزير العدل بالجمهورية اليمنية علي هيثم الغريب، ومعالي الوزير بوزارة الداخلية في دولة فلسطين اللواء محمد ذيب علي منصور.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية.

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