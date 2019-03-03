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وزير الداخلية يبحث مع نظرائه العرب مستجدات الأحداث

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة الـ36 لاجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس أمس، وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية ريا الحسن، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، ووزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سمير إبراهيم المبيض، ووكيل وزارة الداخلية المكلف بمهام وزير الداخلية في جمهورية العراق الدكتور عقيل محمود الخزعلي، وزير العدل بالجمهورية اليمنية علي هيثم الغريب، والوزير بوزارة الداخلية في دولة فلسطين اللواء محمد ذيب علي منصور.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية.


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