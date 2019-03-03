شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث مع نظرائه العرب مستجدات الأحداث والان نبدء بالتفاصيل
كما استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، ووزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سمير إبراهيم المبيض، ووكيل وزارة الداخلية المكلف بمهام وزير الداخلية في جمهورية العراق الدكتور عقيل محمود الخزعلي، وزير العدل بالجمهورية اليمنية علي هيثم الغريب، والوزير بوزارة الداخلية في دولة فلسطين اللواء محمد ذيب علي منصور.
وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية.
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