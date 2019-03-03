شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يستقبل رئيس «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد العاهل الأردني خلال الاستقبال الذي حضره رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في السعي لتوحيد المواقف العربية حيال التحديات الإقليمية، مشددًا على ضرورة توثيق التعاون العربي في المجالات كافة.
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