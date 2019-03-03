شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يستقبل رئيس «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في قصر الحسينية أمس، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ورؤساء البرلمانات العربية المشاركين بأعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، التي تعقد في عمان تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وأكد العاهل الأردني خلال الاستقبال الذي حضره رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في السعي لتوحيد المواقف العربية حيال التحديات الإقليمية، مشددًا على ضرورة توثيق التعاون العربي في المجالات كافة.