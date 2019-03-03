شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى»: لم نتخذ قرارًا بشأن «توصية درندري» والان نبدء بالتفاصيل
وشدد على تقدير المجلس للأعضاء وجهودهم في تقديم المقترحات، وفق المادة 23 أو توصياتهم الإضافية على الموضوعات التي يدرسها المجلس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشورى، إن مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس تخضع للنقاش تحت القبة للوصول إلى القرار الرشيد، وفق ما يراه الأغلبية في المجلس، وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
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