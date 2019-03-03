شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يستقبل عددًا من رؤساء المجالس البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل
استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان اليوم، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر الشقيقة الدكتور علي عبدالعال، ورئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق الغانم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتورة أمل القبيسي، ورئيس مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة فوزية بنت عبدالله زينل، وذلك على هامش المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد حاليًا بالعاصمة الأردنية عمان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض جدول أعمال المؤتمر وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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