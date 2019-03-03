“السعودية للكهرباء”: 180 مليون ريال لمحطة تحويل “الهنداوية” لخدمة وسط جدة

أتمت الشركة السعودية للكهرباء تشغيل واحدة من أحدث محطات التحويل في محافظة جدة. وقالت “السعودية للكهرباء” إن محطة الهنداوية بدأت التشغيل الأسبوع الماضي، وتبلغ تكلفة إنشائها حوالي 180 مليون ريال، وأنشئت لغرض تدعيم استقرار الشبكة وزيادة موثوقية الطاقة الكهربائية لعدد من الأحياء الرئيسية في محافظة جدة. وأضافت أن المحطة الجديدة تتلقى حاجتها من الطاقة الكهربائية من عدد من محطات التوليد في جدة، وتخدم أعداداً كبيرة من المشتركين في أحياء وسط جدة.

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