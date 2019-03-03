ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوزه على اتلتيكو اليوم

رفع الزمالك المصري رصيده إلى خمس نقاط في ترتيب مجموعته الأفريقية 2019، عقب فوزه المستحق والمهم على فريق بترو أتلتيكو الأنغولي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء فوز الزمالك اليوم ضد منافسه العنيد بترو أتلتيكو بهدف نظيف سجله النجم حميد احمد بشكل مذهل في الدقيقة السابعة والعشرين من زمن الشوط الأول، لكن الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة حالت دون تقديم الأبيض المصري كل قواه المعتادة.

وفي التفاصيل، بات الزمالك ويمتلك الزمالك خمس نقاط في المركز الثاني "مؤقتا" بترتيب المجموعة الرابعة، فيما بترو اتلتيكو 4 نقاط في المركز الثالث، ونصر حسين داي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، في حين يتصدر غور ماهيا جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

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وانطلقت مباراة الزمالك ضد بيترو اتلتيكو في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، فيما تكون الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، فيما سجل له الهدف حميد احداد في الدقيقة السابعة والعشرين من زمن الشوط الأول.

وتم بث مباراة الزمالك مع بيترو اتلتيكو عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، فيما أدارها تحكيميا الدولي باسيفيك ندابيهاوينمانا، وعلق عليها المصري احمد الطيب.

تجدر الإشارة إلى أن فريق غور ماهيا متصدر ترتيب المجموعة الافريقية التي يلعب بها الزمالك، سيواجه بعد قليل نظيره نصر حسين داي، وفي حال فوز نصر حسين داي فإن الزمالك سيتراجع إلى المركز الثالث، وسينتظر الجولة الخامسة والختامية من أجل حسم تأهله من عدمه.