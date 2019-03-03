غدًا.. وفد سعودي يناقش فرص الاستثمار مع أذربيجان في باكو

يُناقش وفد سعودي، برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، فرص الاستثمار مع دولة أذربيجان، غدًا الإثنين.

وتستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو، غدًا، الدورة الخامسة للجنة السعودية ـ الأذربيجانية المشتركة، ويرأس الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومن الجانب الأذربيجاني وزير المالية الأذربيجاني سمير شيريشوف، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين.

وأوضح وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، الدكتور عايض العتيبي، أن اللجنة التي تضم 17 جهة حكومية من مختلف القطاعات، ستبحث جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشتها مع الجانب الأذربيجاني.

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ولفت العتيبي، إلى أن الموضوعات المُدرجة ستشمل مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الفنية والتقنية، إضافة إلى الجوانب الثقافية والإعلامية والاجتماعية.

وأضاف وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، أن الفريق الفني السعودي ـ الأذربيجاني المكلف بمراجعة وصياغة محضر الاجتماع، يواصل استعداداته وتحضيراته تمهيدًا للتوقيع على ما يتم الاتفاق عليه من بنود وبرامج عمل مشتركة.

وأكد العتيبي، أن عقد ملتقى لقطاع الأعمال السعودي والاذربيجاني، بالتزامن مع عقد الدورة الخامسة، يأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على تنمية الاستثمارات البينية، من خلال الاطلاع عن قرب على مقومات وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة وأذربيجان، إذ يجري عقد لقاءات تضم رجال أعمال ومستثمرين سعوديين مع نظرائهم الأذربيجانيين.

يذكر أن انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة، يأتي امتدادًا لسلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال السنوات الماضية، التي انعكست إيجابًا على نمو وتطور علاقات التعاون الاقتصادي، والاستثماري والثقافي والفني بين البلدين.