الإطاحة بـ«مفحِّط جيب» عرَّض حياة المارة للخطر في تبوك

أعلنت إدارة مرور منطقة تبوك، القبض على قائد مركبة جيب، كان يمارس التفحيط والاستعراض على أحد طرق تبوك، معرِّضًا حياة المارة للخطر.

ووفق ما نشر الحساب الرسمي لإدارة المرور، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرور منطقة تبوك يقبض على قائد المركبة الجيب الذي كان يمارس التفحيط والاستعراض والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأشار المرور، إلى أنه ستتم إحالة قائد المركبة الجيب للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

يأتي هذا، في الوقت الذي نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، قائمة بالرسوم المستحقة لتجديد الرخص بكافة أنواعها، سواء التالف منها أو المنتهي المدة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في معرض ردها على تساؤل أحد المواطنين بشأن قيمة الرسوم المستحقة على مركبته، إنه بالنسبة لرخصة السير الخاصة، فإن رسوم التجديد السنوي أو استخراج بدل تالف أو فاقد تقدر بـ 100 ريال، فيما تقدر رسوم نقل الملكية بـ150 ريالًا.

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وأشارت إلى أن التجديد السنوي لرخصة سير النقل الخاص، محدد لها مائتي ريال، و100 ريال للتالف أو المفقود منها، و150 ريالًا لنقل الملكية، مؤكدة أنه بالنسبة لرسوم تجديد أو فقد رخصة سير الحافلة الصغيرة، فتحدد لها 200 ريال، و150 ريالًا لنقل الملكية.

وحول رخصة سير الدراجة النارية، قالت إدارة المرور، إنها ذات الرسوم المقررة على تجديد رخصة السير الخاصة، أما رخص القيادة سواء كانت مهنية أو خاصة فقد تحدد لها 40 ريالًا عن السنة الواحدة، ومثلها عن التجديد السنوي، و100 ريال لاستخراج بدل تالف أو فاقد.

وحددت الإدارة العامة للمرور الرسوم المقررة على لوحات المركبات بكل أنواعها، بواقع 100 ريال سعودي للترخيص أو للتجديد السنوي.

وبشأن سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، فأكدت الإدارة أنه يمكن للمواطن تحقيق ذلك من خلال حسابه الخاص على بوابة «أبشر.«

وتسهيلًا على المواطنين، أطلقت الإدارة خدمة «تفويض الغير»، والتي من خلالها يتم 19 خدمة، وهي: تسجيل المركبات الجديدة، ونقل الملكية، وتجديد رخصة السير، وتجديد رخصة القيادة، تعديل بيانات رخص القيادة، إصدار رخص بدل تالف/ فاقد، طباعة كارت رخصة السير أو القيادة، وكذلك تسجيل أو إلغاء المفوض، أو تعديل بيانات المركبة، أو إصدار لوحة بدل تالف/ فاقد، إضافة إلى خدمة التعميم على مركبة، وإنهاء إجراءات حادث مروري، وإنهاء إجراءات إطلاق مركبة من الحجز.

ومن بين الخدمات الأخرى التي وفرتها «المرور»، الاعتراض على المخالفات المرورية، وتغيير نوع التسجيل أو بيانات المركبة، أو تصدير مركبة أو إلغاء تسجيلها، فضلًا عن حضور المزاد العلني للوحات، والحصول على مستخرجات الحاسب الآلي، خدمة المدرجين على القائمة ومتابعة كف البحث.