عوالق ترابية ورياح سطحية على عدة مناطق بالمملكة.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة «الليث و القنفذة».

وأضافت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية شمال وشرق المملكة.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل منطقتا «جازان وشرورة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 30 درجة، وأدنى درجة حرارة من نصيب طريف، وتصل إلى 3 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

Advertisements

وكان الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، قد أوضح أنه مع اقتراب نهاية فصل الشتاء الحالي ودخول فصل الربيع فلكيًا بتاريخ 21 مارس الجاري، تبدأ التقلبات الجوية تأثيرها على أجواء المملكة، والتي يعتبرها خبراء الطقس الأخطر والأكثر مطرًا، نظرًا لكونها في موسم المراويح «السرايات».

وقال الراصد الحربي، في تصريحات لـ«عاجل»، أمس السبت إن فصل الربيع يبدأ سنويًا بتاريخ ميلادي ثابت، من 21 مارس وحتى 21 يونيو، وخلال هذه المدة تكون رحلة الانقلاب الصيفي؛ حيث تأخذ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، والظل بالنقصان التدريجي.

وتابع الحربي قائلا: إنه- خلال هذه الفترة- يبدأ موسم المراويح أو السرايات، والذي يتكون من بداية فصل الربيع إلى نهاية شهر مايو، ويوافق هذا العام تاريخ 14 رجب 1440 هـ، إلى 26 رمضان 1440 هـ، مع الأخذ بالحسبان أن الموعد قد يتقدم أو يتأخر.

وأوضح الراصد الحربي، أن موسم المراويح أو السرايات يعد موسمًا محببًا لمطاردي السحب والأمطار؛ لكون سحب هذا الموسم مميزة ذات بناء شاهق ركامي وذات عصف رعدي قوي وكذلك رياح هابطة شديدة تتشكل على إثرها موجات غبارية ذات أمطار غزيرة في الغالب.

وكشف الحربي، أن سبب تسمية هذا الموسم بـ«المراويح أو السرايات»؛ لأن السحب تنشأ من بعد الظهر وتروح أو تسري من منتصف الليل أو قبيل الفجر.

وأشار الراصد الجوي، إلى أن التوقعات الموسمية من المرصد الأوروبي تُشير إلى هطول أمطار أعلى من المعدل على عدد من مناطق المملكة.