بالصور.. وزير الداخلية: التدخلات الإيرانية باتت المهدد الرئيس لدولنا ومجتمعاتنا

قال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، «إن التدخلات الخارجية وعلى رأسها التدخلات الإيرانية باتت المهدد الرئيس لدولنا ومجتمعاتنا، بما تحمله من محاولات حثيثة لزعزعة الاستقرار والأمن في بلداننا، وزرع الفرقة بين شعوبنا».

وأضاف الوزير، خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، أن الإرهاب يشكل تهديدًا مباشرًا للعالم أجمع، وعلينا السعي إلى تكثيف الجهود والتنسيق في التصدي لهذه التهديدات، مع استمرار العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب بما في ذلك مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود : «لقد سعى مجلسنا منذ تأسيسه إلى الإسهام في تعزيز مفهوم العمل العربي المشترك من خلال جهوده وأنشطته في حماية أمن واستقرار دولنا، إلا أننا نعيش اليوم أوضاعًا ومتغيرات كبيرة تشهدها منطقتنا العربية».

وتابع : «أنا على ثقة عالية بأن مجلسكم الموقر يستشعر خطورة الموقف، ويعمل جاهدًا وباقتدار على درء هذه الأخطار والمهددات»، قائلًا: «إن موضوعات الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، وقضايا حقوق الإنسان، والأمن السيبراني، وكيفية التعامل معها لاتزال على رأس أولويات المجلس».

Advertisements

واستكمل وزير الداخلية، «يأتي اجتماعنا المشترك غدًا مع مجلس وزراء العدل تجسيدّا لحرصنا جميعًا على التصدي لهذه المخاطر والتحديات عن طريق تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، وتفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك، والدفع بالتكامل والتنسيق مع بقية مجالس الجامعة العربية».

وأشار إلى أن «وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية استشرفت هذا الواقع، وسعت مبكراً لتطوير قدراتها الأمنية والتقنية وقطعت شوطًا كبيرًا انعكس إيجابًا على جميع قطاعاتها ومازالت في حالة تطوير مستمر».

بعد ذلك قدم وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب هدية تذكارية للرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية تسلمها نيابة عنه وزير الداخلية التونسي.

ثم تسلم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئاسة الدورة الـ 36 للمجلس من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري نور الدين بدوي رئيس الدورة السابقة للمجلس، والتي سلمها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الطيب لوح.