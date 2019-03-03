السعودية اليوم / اختيار الأردن مقرًا للمرصد العالمي للمياه والسلام



عمّان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مرس 2019 م واس

افتتحت في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن اليوم، أعمال مؤتمر ومعرض أسبوع المياه العربي الخامس، الذي تنظمه الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا)، بالتعاون مع المجلس العربي للمياه التابع للجامعة العربية، تحت عنوان "نحو تنمية مستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي".

وأعلن المشاركون في المؤتمر والمعرض، عن اختيار الأردن مقرًا للمرصد العالمي للمياه والسلام، الهادف إلى تشجيع وتفعيل الجهود الرامية للاستفادة من المياه، من أجل السلام الشامل.

وتم خلال الافتتاح، إطلاق التقرير الذي أعده الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه والسلم، الذي يحوي توصيات لدرء النزاعات المتعلقة بالمياه، وتشجيع استخدام المياه كأداة للسلام.

ويشارك في أعمال المؤتمر والمعرض 19 منظمة وهيئة دولية، من خلال تنظيم جلسات عمل للتباحث وطرح الأفكار وإيجاد الحلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية ومدى تعميق التعاون، وبناء الشراكات بين الدول العربية والعالم.

ويعقد على هامش المؤتمر 47 جلسة عمل حوارية، ويتحدث فيها 225 خبير مياه وصرف صحي، من مختلف دول العالم في مجالات التنمية المستدامة، وتكنولوجيا المياه والصرف الصحي، وبناء القدرات والتخطيط الإستراتيجي والمالي لمرافق المياه.

//انتهى//

22:43ت م

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