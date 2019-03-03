السعودية اليوم / الجيش اليمني يستعيد منطقة العريش بالجبهة الشرقية في تعز



عدن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

تمكنت وحدات من الجيش اليمني، من استعادة مناطق في شرق مدينة تعز عقب معارك ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري، إن قوات من اللواء 22 ميكا استعادت منطقة العريش بالجبهة الشرقية بتعز بعد مواجهات مع المتمردين الحوثيين استمرت عدة ساعات.

// انتهى//

22:28ت م

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