السعودية اليوم / تقدم جديد للجيش اليمني في مديرية رازح بغرب صعدة



عدن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

أحرزت وحدات من الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في معارك ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في مديرية رازح غربي صعدة شمالي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من اللواء حرس حدود فرضت سيطرة كاملة على منطقة قلة زيد وقريتي القد والحصن في منطقة مسن القد الإستراتيجية، بحسب موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وكانت قوات الجيش قد حررت في معارك أمس الأحد قرى أحمد علي وصدام ودمنان في المنطقة ذاتها.

وفي السياق انتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش أكثر من خمسين لغم أرضي وعبوة ناسفة من المناطق التي تم تحريرها.

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22:05ت م

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