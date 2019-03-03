

فيفا 26 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

تنطلق غدًا فعاليات معرض السلامة التوعوي، الذي ينظمه قسم النشاط الطلابي بالمعهد العلمي في محافظة فيفاء، بحضور محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، وذلك بمقر المعهد بالمحافظة.

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام و بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية بفيفا وقسم المرور في محافظة الداير بني مالك وجمعية الهلال الأحمر السعودي بجازان والشركة

// انتهى//

21:47ت م

0255



فيفا 26 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستنطلق غدًا فعاليات معرض السلامة التوعوي، الذي ينظمه قسم النشاط الطلابي بالمعهد العلمي في محافظة فيفاء، بحضور محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، وذلك بمقر المعهد بالمحافظة.ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام و بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية بفيفا وقسم المرور في محافظة الداير بني مالك وجمعية الهلال الأحمر السعودي بجازان والشركة السعودية ، لنشر الوعي بين طلاب المدارس بقواعد السلامة التي تقوم عليها الجهات المشاركة في المعرض.// انتهى//21:47ت م0255

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعهد العلمي بفيفا يطلق غدًا فعاليات معرض السلامة التوعوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.