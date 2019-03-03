السعودية اليوم / وكيل محافظة الرس يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة



الرس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

دشن وكيل محافظة الرس بدر بن محمد العساف اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩ تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا" بحضور مدير إدارة الدفاع المدني العقيد علي الرميح، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة, وذلك في السوق التجاري شمال المحافظة.

وقص العساف شريط الافتتاح ، ثم تجول بالمعرض، كما كرم الجهات الراعية والمشاركة.

من جانبه أكد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الرس أن الفعاليات بهذه المناسبة كانت بمشاركة أكثر من ٢٢ جهة حكومية وأهلية، مشيرًا إلى أن الفعاليات تستمر لمدة خمسة أيام وتستهدف الأسر والأفراد بشكل عام والأطفال بشكل خاص، و سيتم توزيع عدد من الهدايا والجوائز يوميًا للحضور.

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21:27ت م

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