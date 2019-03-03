انت الان تتابع تفاصيل خبر وثائقي للجزيرة: طائرة ماهر المطرب غادرت تركيا دون تفتيش والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 09:47 مساءً - نشرت قناة "الجزيرة" القطرية، وثائق سرية تكشف لأول مرة أن طائرة سعودية خاصة كان يستقلها ماهر المطرب، غادت مطار "أتاتورك" في إسطنبول، دون تفتيشها.

جاء ذلك خلال حلقة من البرنامج الاستقصائي "ما خفي أعظم"، اليوم الأحد، والتي تناولت جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية الرياض بإسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي.

وكشف البرنامج أن سيارة دبلوماسية اقتربت من الطائرة التي لم يتم تفتيشها وغادرت مطار "أتاتورك" بعد ساعات من تنفيذ الجريمة، ولم يعرف إذا ما كانت تحمل الجثة أم لا.

وذكر أن رجال المخابرات التركية تنكروا في زي عمال وقاموا بتفتيش الطائرة الخاصة الثانية التي أقلت فريق الاغتيال، ولم يعثروا على أي أثر لخاشقجي.

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وعرض الوثائقي مشاهد ووثائق لأول مرة وشهادات حصرية مع شخصيات مطلعة على التحقيقات بالجريمة.

وكشف البرنامج عن مكالمة هاتفية هي الأولى بعد الجريمة، جرت بين هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وذلك بعد تأكد الاستخبارات بأن خاشقجي لم يغادر القنصلية.

وفي هذه المكالمة، طالب هاكان، بن سلمان بالكشف عن مصير خاشقجي وإنهاء هذا الملف، لكن نفى ولي العهد السعودي الذي اعتبر الكلام تهديداً غير مقبول وانتهت المكالمة.

يتبع...