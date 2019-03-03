انت الان تتابع تفاصيل خبر نحو 83% من سكان السعودية لا يمارسون الرياضة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 09:47 مساءً - أظهرت نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسر بالسعودية خلال 2018 أن 82.6% من إجمالي عدد السكان لمن تفوق أعمارهم 15 عاماً "لا يمارسون الرياضة"، مقابل 17.4% من السكان يمارسونها لأكثر من 150 دقيقة في الأسبوع.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، أنه بحسب المسح الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء فإن نسبة 17.4% ممن يمارسون الرياضة ينقسمون إلى عدة أقسام؛ إذ يستحوذ السعوديون الذين يمارسون الرياضة 150 دقيقة أسبوعياً على 10.1%، مقابل 2.9% من السعوديات يمارسن الرياضة 150 دقيقة أسبوعياً.

وأظهرت البيانات أيضاً أن ما نسبته 4.3% من غير السعوديين يمارسون النشاط الرياضي في المملكة.

ونالت رياضة "المشي" نصيب الأسد من الأنشطة الرياضية التي يمارسها سكان السعودية بـ56.05%، يليها كرة القدم بنسبة 25.69%، في حين حلّت "كمال الأجسام" في المرتبة الثالثة بـ5.80%.

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وجاءت رياضة "الجري" في المرتبة الرابعة بنسبة 2.72%، تليها السباحة بـ2.34%، فضلاً عن 8.46% تندرج في سياق "رياضات أخرى".

وحول أسباب عدم ممارسة سكان السعودية للرياضة، فإن 44.73% لا يرغبون بممارستها، في حين عزا ما نسبته 29.74% ذلك إلى عدم توفر الوقت الكافي، مقابل 13.06% أرجعوا الأمر إلى عدم توفر مرافق رياضية مهيأة داخل الأحياء.

وأشار 10.83% إلى أن الإصابة أو العجز تقف وراء عدم ممارستهم للرياضة، مقابل 1.64% أدرجت تحت بند "أسباب أخرى".

ووفقاً لصحيفة "مكة"، فإن المسح الميداني لممارسة الأسر للرياضة يهدف إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة للرياضة، إضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، إضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسة الأسرة للرياضة على مستوى المناطق الإدارية.