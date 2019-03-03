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شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد يحقق أعلى عدد مسافرين والان نبدء بالتفاصيل
في الوقت الذي شهدت فيه إجازة نهاية الأسبوع أعدادا كبيرة للمسافرين بلغت نحو 300 ألف مسافر خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، إذ شهدت منطقة إجراءات جسر الملك فهد ازدحاما كبيرا واكبه سرعة في إنهاء إجراءات المسافرين.
وأوضح المدير المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، أن كافة الجهات ذات العلاقة بمنطقة الإجراءات بالجانبين السعودي والبحريني بذلت جهودا كبيرة خلال الإجازة الأسبوعية لتخلص إجراءات المسافرين دون تأخير حيث تم تسجيل أمس الأول السبت احصائيات قياسية غير مسبوقة منذ افتتاح الجسر قبل 32 عاما.
وأشار إلى الدعم غير المحدود والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بتقديم التسهيلات للمسافرين عبر جسر الملك فهد، وفقا للأنظمة الرسمية، وسرعة تخليص إجراءاتهم بما لا يخل بالجوانب الأمنية.
وقال "المحيسن" إن المعدل اليومي لشهري ديسمبر ويناير الماضيين تجاوز عدد ٨٣ ألف مسافر يوميا بزيادة تصل الى ١٢٪ عن معدل عام ٢.١٨. وهي الاعلى بتاريخ الجسر قابل ذلك انخفاض في زمن العبور بنسبة عالية.
وتوقع "المحيسن" أن يشهد عام ٢٠١٩ المزيد من الأرقام القياسية وتسجيل معدلات غير مسبوقة خلال هذا العام.
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