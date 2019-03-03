شكرا لقرائتكم خبر عن «صم الشرقية»: 10 خطوات لتطوير خدمات ذوي الصم والان نبدء بالتفاصيل

توصل نادي الصم بالمنطقة الشرقية إلى عشرة خطوات ترفع من مستوى تطوير الخدمات المقدمة لذوي الصم من الرجال والنساء في مختلف المجالات، منها توفير الاحصائيات الخاصة بالصم وضعاف السمع والنطق، والعمل على تصميم البرامج التدريبية النوعية والتي تسهم فعلا في تحقيق الفائدة لهذه الفئة الغالية.

وتفعيلا لهذه الخطوات وقع النادي شراكة مجتمعية مع الجامعة العربية المفتوحة بالدمام بمقر النادي، وقعها رئيس مجلس الإدارة ناصر بن وهق السهلي والجامعة العربية المفتوحة بالدمام مديرها الدكتور سالم العنيزان.

ونصت الاتفاقية على مبدأ التعاون بين النادي والجامعة بما يخدم المجتمع ويحقق تطلعات وتوجهات رؤية ٢٠٣٠ إلى جانب اتفاق الطرفين في بذل قصارى جهودهم لتسهيل العمل بكل الطرق المتاحة لاستعمال التجهيزات والموارد المتاحة من المباني والأجهزة والملاعب خدمة للصم إلى جانب تعاون الجامعة والنادي في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية المشتركة بما يسهم في تطوير أداء النادي ومنسوبيه.

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والعمل على تشجيع العاملين والطلاب في الجامعة لعقد لقاءات وحوارات بناءه مع نادي الصم وتبادل الزيارات والاستفادة من البيئة التربوية والتعليمية المتوافرة لدى الجامعة وإعداد البحوث المشتركة وتأمين الدعم التعليمي والتربوي والاستشارات المتخصصة في مجال اهتمام النادي ومجال اهتمام الجامعة والوصول إلى صيغة محددة إلى نوعية البرامج الرياضية والترويحية وتشجيع الطلاب اللاعبين الاستفادة من تلك الموضوعات المقترحة ودعوة منسوبي النادي للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات المتخصصة بالتربية الخاصة وتقديم الاستشارات العلمية والعملية .

وأوضح مدير عام النادي بندر الغامدي أن بناء الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة باتت ضرورية ومهمة بهدف تنمية جهود هذه الفئة الغالية من الصم رجالا ونساء وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا الوطن المعطاء والعمل على تبني كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية سواء من خلال التعاون المشترك مع النادي أو من خلال الأنشطة والبرامج الخاصة في مجال دعم هذه الشريحة بحيث تكون فرصة جوهرية للصم للتعبير عن مواهبهم والاستفادة من جملة أفكار ومقترحات تصب فعلا في تفعيل استراتيجية النادي التطويرية وترفع من مستوى البرامج وتلبي احتياجات هذه الفئة.

وأبان "الغامدي" أن الاتفاقية التي عملت مع الجامعة نأمل أن تحقق الغاية منها في منح الطلاب والطالبات الصم مواصلة دراستهم الجامعية وفتح فصول لتدريس الصم بالجامعة لبحققوا هدفهم التعليمي والتربوي.