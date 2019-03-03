تحذير من “المرور” للسائقين: اترك مسافة كافية بين مركبتك والمركبة التي أمامك

جدة - عمرو شويل حذرت هيئة المرور من عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٢)”.