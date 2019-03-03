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الان تتابع تحذير من “المرور” للسائقين: اترك مسافة كافية بين مركبتك والمركبة التي أمامك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذرت هيئة المرور من عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.
وقالت في تغريدة على “تويتر”: “يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٢)”.
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