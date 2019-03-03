شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم بطول 4 سم من وجه مريضة بالقريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمركز طب الأسنان التخصصي بالقريات، في استئصال ورم في الجانب الأيسر بالوجه لمريضة تبلغ من العمر 35 عاماً، وذلك خلال عملية جراحية معقدة استمرت ثلاث ساعات تحت التخدير الموضعي.

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وأوضحت «صحة القريات» أن المريضة كانت تعاني من ورم في الخد الأيسر وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لها تبين أن الورم عبارة عن كيس دهني متصل بالعصب الرئيسي والقناة اللعابية وعضلة الخد، وتبين بأن المريضة خضعت سابقاً لمحاولة جراحية لإزالة الورم في مستشفى آخر لم تكلل بالنجاح.

وبعد تشخيص الحالة ظهر صعوبة إجراء مثل هذة العمليات تحت التخدير العام حيث تقرر عملها تحت التخدير الموضعي، وأضافت صحة القريات أنه ولله الحمد تمت العملية بنجاح وتم استئصال الورم بالكامل مع المحافظة على العصب وعلى القناة والغدة اللعابية.

وخضعت المريضة للعلاج في قسم التجميل بالمستشفى لإزالة آثار العملية السابقة.