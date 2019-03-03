شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل.. 17 رجب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalghamdi

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأحد 17 رجب 1440هـ، الموافق 24 من شهر مارس 2019م، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك فيصل في دورتها الـ41 وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض.

أعلن ذلك الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس هيئة جائزة الملك فيصل والذي وجه الدعوات لضيوف الجائزة.

يذكر أن الأمانة العامة للجائزة أعلنت الفائزين بالجائزة لعام 2019 وهم: أولا جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، منح الجائزة لهذا العام جامعة أفريقيا العالمية في السودان نظير جهودها في خدمة الإسلام وتعليم أحكامه ونشر اللغة العربية في أفريقيا ما وراء الصحراء، وإيواء وتدريس عشرات الألوف من الطلاب والطالبات من مختلف أنحاء العالم.

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وقررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية وموضوعها (الدراسات في مقاصد الشريعة)، حجب الجائزة لهذا العام 1440هـ / 2019م، وذلك لعدم استيفاء الأعمال المرشحة معايير الفوز بالجائزة.

وقررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب وموضوعها (اللغة العربية وتحديات العصر) منح الجائزة لهذا العام (بالاشتراك) لكل من: الدكتور عبد العالي محمد ودغيري، المغربي الجنسية، الأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس في الرباط، والدكتور محمود فهمي حجازي، المصري الجنسية، الأستاذ في كلية الآداب، جامعة القاهرة.

وقررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للطب وموضوعها (بيولوجية هشاشة العظام)، منح الجائزة لهذا العام (بالاشتراك) لكل من: الدكتور بيورن أولسن، الأمريكي الجنسية الأستاذ في جامعة هارفارد، والدكتور ستيفن تايتل بم الأمريكي الجنسية، الأستاذ في جامعة واشنطن في سانت لويس.

وقررت لجنـة الاختيار لجائزة الملك فيصل للعلوم وموضوعها (الكيمياء)، منح الجائزة لهذا العام (بالاشتراك) لكل من: الدكتور ألن جوزف بارد، الأمريكي الجنسية، الأستاذ في جامعة تكساس، والدكتور جون فرشيه، الأمريكي الجنسية، الأستاذ في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.