الرميح: استهداف توطين خدمة توصيل الطلبات بالتطبيقات

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)أوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية في (لقاءات2019)، بعنوان " استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة2030" أن هيئة النقل تعمل مع شركائها وزارة الاتصالات، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والأمن العام، ووزارة العمل على توطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات.
مما يذكر أن ملتقى لقاءات الرياض 2019، صاحبه العديد من الفعاليات والأنشطة، المتضمنة معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين، ومحاضرات وندوات مختلفة.
وحددت في الملتقى، عدة مسارات للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي. في حين يقدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل، إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم.
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