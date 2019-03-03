شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالعزيز للمواطنين بفرسان: مطالبكم محل اهتمامي شخصياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

وعد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، بتلبية مطالب المواطنين في جزيرة فرسان، مؤكداً أنها تحظى بمتابعته واهتمامه الشخصي، موجهاً بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بمحافظة فرسان وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقاعة الاحتفالات التابعة لبلدية محافظة فرسان، بمشايخ وأهالي المحافظة، واستمع خلال اللقاء لمطالب المواطنين.

وفي السياق تفقد نائب أمير منطقة جازان اليوم (الأحد) عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة فرسان واستهل الزيارة بجولة ميدانية اطلع خلالها على عدد من المشاريع والمبادرات البلدية، كما تفقد سير العمل بمشروع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة فرسان، ووقف على مراحل تنفيذ مشروع مجمع كليات البنات التابع لجامعة جازان، وزار مشروع مخطط 13 التابع لوزارة الإسكان، إذ قدم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إبراهيم بن ناصر العكيري شرحاً وافياً عن المشروع الذي يشمل تهيئة نحو 748 قطعة سكنية مع المرافق الخدمية المساندة الأخرى.

وكان نائب أمير منطقة جازان وصل في وقت سابق اليوم إلى جزر فرسان في جولة تفقدية للمحافظة، إذ كان في استقباله محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة ومشايخ وأهالي فرسان.