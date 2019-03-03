خالد الفيصل يستقبل سفير إيرلندا لدى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة، سفير إيرلندا لدى المملكة، جون جيرارد ماكوي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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