وزير الصحة: شخص يموت كل 13 ثانية نتيجة الأخطاء الطبية بالعالم

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وفاة شخص كل 13 ثانية في مختلف أنحاء العالم؛ نتيجة الأخطاء الطبية، أي وفاة 2.6 ملايين شخص سنويًا، كان إنقاذهم ممكنًا.

وأضاف الوزير- في القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى، التي انطلقت في جدة- أن المملكة أخذت على عاتقھا استضافة القمة الوزارية المهمة؛ لدورها الريادي العالمي في تعزيز ودعم سلامة المرضى، خاصة في الدول المتوسطة والأقل نموًا.

وتابع الربيعة، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات تجاوزت 675 مليون دولار من عام 2015 حتى اليوم؛ لدعم الأعمال الإنسانية لمشروعات الصحة والمياه، والإصحاح البيئي والتغذية في ھذه الدول.

وأوضح وزير الصحة، أن عبء الأخطاء الطبية لا يقتصر على من سُلبت حياتھم، ولكن التأثير الأعلى على أھاليھم الذين تأثرت حياتھم بفقدانھم، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تهتم بسلامة المرضى، وأنشأت المركز الوطني لسلامة المرضى، الذي یضع الأھداف والمؤشرات وتوفیر التدریب اللازم؛ لتحقیق أعلى مستویات السلامة.

ونوه الوزير بإنشاء عدة مراكز داعمة، منها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحیة «سباھي»، والھیئة العامة للغذاء والدواء، والھیئة السعودیة للتخصّصات الصحیة؛ للوصول إلى أھدافھا وتحقیق رؤیة المملكة 2030، والارتقاء بالرعایة الصحیة؛ لتعزیز دور سلامة المرضى على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس ادهانوم جيبرييسوس، عن شكره وتقديره للمملكة على دورها الريادي في العناية بالرعاية الصحية، مقدمًا الشكر لوزير الصحة على استضافة المملكة هذه القمة في نسختها الرابعة، التي شكَّلت حضورًا رائعًا مميزًا .

وقال: إن المملكة قامت بأعمال عظيمة وتطوير كبير؛ بهدف الاهتمام بسلامة المرضى، ومن ذلك إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، وتبني برنامج منظمة الصحة العالمية لإدراج برنامج سلامة المرضى في التعليم، إلى جانب تدريب عملاء الصحة وإدراج سلامة الأدوية، ومبادرة المستشفيات لسلامة المرضى.

ولفت رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى أن شهر مايو المقبل ستناقش دول المنظمة فكرة اختيار يوم 17 من سبتمبر يومًا عالميًا لسلامة المرضى، وذلك في الاجتماع السنوي للمنظمة في سويسرا.