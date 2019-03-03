«حساب المواطن» يوضّح موقف الدارسين على حسابهم بالخارج من التسجيل في البرنامج

أكد برنامج حساب المواطن، إمكانية تسجيل الدارسين على حسابهم بالخارج في البرنامج، في حال انطباق شروط الأهلية عليهم.

وتلقى البرنامج، عبر حسابه الرسمي «خدمة العملاء» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلًا جاء فيه: «أنا أدرس خارج المملكة على حسابي الشخصي، هل يشملني الدعم، وما الأوراق الثبوتية اللازمة؟».

ورد «حساب المواطن» بتغريدة، قال خلالها: «التسجيل ممكن في هذه الحالة، وعند انطباق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم، وسيتم خصم نسبة من استحقاقه في حال تجاوزت مدة تواجده خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج، سواء بشكل متواصل أو متقطع».

كان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، قد أوضح أن البرنامج يقوم بالتحقق من دخل وبيانات المستفيدين، عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية؛ لجمعها ومقارنتها بما أُفصح عنه بالبوابة، مؤكدًا أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري، سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع، مشيرًا إلى أن عدم إفصاح بعض المستفيدين لبياناتهم في الدفعة الخامسة عشرة، نتج عنه عدم استحقاقهم، بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن برنامج حساب المواطن، أوضح الحالات التي يمكن أن تكون فيها المرأة المتزوجة مستفيدًا رئيسيًّا، وكذلك الحالات التي بإمكان المرأة غير المتزوجة فيها التسجيل، وإضافة الأبناء كتابعين لها، وأيضًا سبب عدم صرف الدعم للمتزوجة حديثًا.

وأشار البرنامج، إلى أنه بإمكان المرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية: «المهجورة، المتزوجة بغير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب»، مشددًا على أهمية إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، منوها بأنه إذا لم تكن المرأة المتزوجة ضمن الحالات السابقة، فتتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وأوضح البرنامج، ردًّا على سؤال إحدى المواطنات، أن سبب عدم صرف الدعم للمواطنة المتزوجة حديثًا، هو أنها افتقدت أحد شروط الأهلية والاستحقاق للدعم، موضحًا أنه إذا تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى «متزوجة»، ستصبح حالة الأهلية للمرأة «غير مؤهلة»، وستتم إضافتها كتابع لرب الأسرة «الزوج»، وسيتم احتساب دعمها ضمن مبلغ الدعم المخصص له.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن بإمكان المرأة غير المتزوجة التسجيل وإضافة الأبناء كتابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة، وإذا كانت حالتها الاجتماعية «مطلقة»، فيتم إرفاق «إثبات احتضان أو صك ولاية»، وإذا كانت «أرملة» فيتم إرفاق «صك حصر الورثة، أو صك ولاية أو إثبات احتضان».