بالصور.. نائب أمير جازان يستمع لمطالب أهالي فرسان

التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات التابعة لبلدية محافظة فرسان، مشايخ وأهالي المحافظة؛ وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز، خلال الاستقبال، لعدد من مطالب المواطنين، مؤكدًا أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم، في المجالات الخدمية والتنموي كافة.

ونوَّه نائب أمير منطقة جازان، بمتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان وتوجيهاته الدائمة؛ لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

حضر اللقاء محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، وعدد من المسؤولين.