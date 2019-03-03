ترأس مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٦-٦-١٤٤٠هـ، ورشة عمل تدريبية لمنسوبي الشؤون الإدارية بشرطة المنطقة، عن التحول الإلكتروني في إنجاز الإجراءات المتعلقة بالقوى العاملة.
جاءت الورشة التي تمت بقاعة المحاضرات الرئيسة بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري؛ تأكيدًا على حرص واهتمام مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي , وبناءً على توجيهه.
ويأتي ذلك امتدادًا للبرامج التطويرية التي ينفذها الأمن العام لمنسوبيه؛ لمواكبة التحول الوطني سعيًا لتحقيق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠.
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عن التحول الإلكتروني لإنجاز إجراءات القوى العاملة بشرطة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.