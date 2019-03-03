ورشة عن التحول الإلكتروني لإنجاز إجراءات القوى العاملة بشرطة الرياض

ترأس مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٦-٦-١٤٤٠هـ، ورشة عمل تدريبية لمنسوبي الشؤون الإدارية بشرطة المنطقة، عن التحول الإلكتروني في إنجاز الإجراءات المتعلقة بالقوى العاملة.

جاءت الورشة التي تمت بقاعة المحاضرات الرئيسة بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري؛ تأكيدًا على حرص واهتمام مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي , وبناءً على توجيهه.

ويأتي ذلك امتدادًا للبرامج التطويرية التي ينفذها الأمن العام لمنسوبيه؛ لمواكبة التحول الوطني سعيًا لتحقيق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠.