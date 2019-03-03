«تعليم مكة» يحذّر منسوبيه من التواصل مع القضاء

حذَّرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، منسوبيها «بنين وبنات»، من رفع دعاوى لدى الجهات القضائية، أو التقدم بشكوى لدى الشرطة ضد أحد منسوبي الإدارة في جوانب تتعلق بالعمل، حسب تعميم لها.

وأشار التعميم، إلى أن ذلك جاء بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة، قيام بعض منسوبي أو منسوبات إدارة التعليم؛ برفع دعاوى لدى الجهات القضائية، أو التقدم بشكوى لدى الشرطة ضد أحد منسوبي الإدارة في جوانب تتعلق بالعمل، ويتم البت فيها وحلها من قِبل إدارة التعليم دون التقدم بها لدى مرجعهم، ما يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات، وفق «الميدان التعليمي».

وأكد التعميم على جميع منسوبي ومنسوبات التعليم، بعدم تجاوز مرجعهم عند رغبتهم في التقدم بشكوى أو دعوى متعلقة بالعمل، وفي حال عدم التزامها أو إخلالهم بما تضمنه، فسيكونون عُرضة للمساءلة والعقوبة الرادعة.

ومن جانبها، علَّقت المختصة في شؤون التعليم لطيفة الدليهان، على التعميم قائلة: «بل ورد في المادة 8 فقرة (د) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية (صيانة حق الموظف في التظلم وإبداء وجهة نظره في حال الإخلال بحق من حقوقه الوظيفية، وفق الأحكام المنظمـة لذلك)».

وأشارت الدليهان، في تغريدة عسر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن الجهات القضائية من الجهات التي أقر النظام التظلم لها.