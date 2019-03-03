السعودية اليوم / محافظ بدر يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة



ينبع 26 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

دشن اليوم محافظ بدر خالد بن عبدالله الضويان اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة بدر، والذي يُقام هذا العام تحت شعار ” سلامة الأطفال غايتنا ” بحضورمدير الدفاع المدني بمحافظة بدر العقيد طارق بن مبارك آل نامي ومديري الدوائر الحكومية .

وأوضح مدير الدفاع المدني أنه ستنفذ عدة فعاليات على مدى خمسة أيام، تشتمل على معرض تُشارك فيه مجموعة من الجهات ذات العلاقة، وإقامة برامج خاصة بالأطفال، ومحاضرات، ودورات متخصصة لأفراد المجتمع من الجنسين.

وبين أن اليوم العالمي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها رفع مستوى الوعي بمسئولية أفراد المجتمع والجهات الراعية للطفل بأهمية دورهم في المحافظة على سلامته، وحث وتشجيع المؤسسات المسؤولة عن رعاية الطفل وسلامته ” الأسرة والمدرسة والمراكز الصحية والتجارية ومدن الترفيه, بأهمية دورها في مراعاة متطلبات واشتراطات السلامة المتعلقة بها، بالإضافة إلى إبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات من خلال عمليات الإطفاء والإنقاذ والسلامة والتوعية الوقائية .

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21:04ت م

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