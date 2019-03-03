السعودية اليوم / تعليم نجران وكلية التقنية للبنات تفعلان اليوم الخليجي للموهبة



نجران 26 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الموهوبات، وبالتعاون مع كلية التقنية للبنات، اليوم ورش عمل لتفعيل اليوم الخليجي للموهبة والإبداع وأسبوع الموهبة الوطني، تحت شعار "شاركونا رعايتهم"، وذلك في الثانوية الثانية عشرة للبنات بنجران.

وتضمنت الفعالية التعريف بالتخصصات التي تسهم في تنمية مواهب الطالبات، والتعريف بالطالبات الموهوبات وخصائصهن وحاجاتهن المختلفة، وتوضيح سبل وطرائق الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، ومعرفة بعض طرائق تربية الموهوبين، وبيان جهود بعض الجهات الحكومية والخاصة في مجال كشف رعاية الموهوبين، إضافة إلى التعرف على أنواع البرامج المقدمة لهم، وتطوير قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات في مجال الموهبة، والمساهمة في مساعدة المدرسة والأسرة لمعرفة دورهم في كشف ورعاية الموهوبين، إلى جانب معارض فنية ومشاركات متنوعة للطالبات.

//انتهى//

20:56ت م

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