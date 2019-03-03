السعودية اليوم / انطلاق "أسبوع الموهبة" في تعليم الخرج مستهدفًا (83304) طلاب وطالبات



السيح 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

افتتح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة تحت عنوان "الاختراع مهارة وحضارة"، وذلك بمسرح مدارس الجامعة بمدينة السيح.

ويقام الأسبوع الوطني للموهبة هذا العام بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، وتستهدف فعالياته ( 83304 ) طلاب وطالبات من مختلف مراحل التعليم العام في قطاعات تعليم الخرج.

وأوضح رئيس قسم الموهوبين في تعليم الخرج عبدالله بن عبدالرحمن السيف أن أسبوع الموهبة المدرسي يهدف إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع، وإيصال رسالة لمجتمع المدرسة والمجتمع المحلي لتوعيتهم بأهمية رعاية الموهوبين والعناية بهم.

وأبان أن عقد الشراكة مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز كان له الأثر البالغ في برامج فعاليات هذا الأسبوع، من خلال تقديم العديد من الفعاليات، ومن ضمنها برنامج بعنوان ( الابتكار ورؤية 2030 ) لمدير إدارة الاتفاقيات والشراكات الخارجية بالجامعة الدكتور فريح العنزي ، و محاضرة بعنوان ( مفاهيم التفكير والتفكير الموجه ) للدكتورة نوف التميمي، مشيراً إلى أن الفعاليات تشتمل على عقد عدد من ورش العمل والدورات والمحاضرات بمشاركة نخبة من المتخصين، بجانب عروض مرئية من إنتاج الأستديو التعليمي بتعليم الخرج عن الاختراعات، وعلاقتها بالحضارة، إلى جانب مشاركات وعروض لتجارب عدد من الطلاب الموهوبين.

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20:37ت م

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