السعودية اليوم /مدير شرطة القصيم يزور المحكمة العامة والمحكمة الجزائية بالقصيم



بريدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

زار مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي , اليوم ، رئيس المحكمة العامة ببريدة فضيلة الشيخ ابراهيم بن عبدالله الحسني .

كما زار رئيس المحكمة الجزائية بالقصيم فضيلة الشيخ عمر بن عبدالله الحسن .

وشهدت هذه اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات العدلية وفقاً للمهام والأدوار المناطة بكل جهة وآلية تنفيذها.

// انتهى //

19:46ت م

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