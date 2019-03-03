انت الان تتابع تفاصيل خبر إيقاف برنامج لداود الشريان "كشف عورة المجتمع السعودي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 08:20 مساءً - أعلنت قناة "SBC" السعودية، اليوم الأحد، إيقاف برنامج "مع داود" الذي يقدمه الإعلامي السعودي داود الشريان، وذلك بعد عرض 6 حلقات منه فقط، تناول خلالها مواضيع قال البعض إنها "كشفت عورة المجتمع".

وجاء التوقُّف المفاجئ قبيل ساعات من بث حلقة الليلة، بحسب ما ذكر موقع "سبق" المحلي، وهو ما أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح الوسم المتصدر في السعودية.

وناقش البرنامج الذي بدأ عرضه مطلع فبراير الماضي، خلال 6 حلقات قضايا الاجتماعية، كان أبرزها هروب الفتيات، والأحياء العشوائية، وحلقة عن الأجنبيات المتزوجات من سعوديين، والعكس.

وعلى أثر ذلك، طالب نشطاء ومغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الشريان الذي يرأس هيئة الإذاعة والتلفزيون ؛ في حين دعم آخرون مناقشة تلك القضايا.

وردَّ "الشريان" على الانتقادات التي وُجِّهت إلى برنامجه الجديد، لافتاً إلى أن الموضوعات التي تناولها مثل المخدرات وهروب الفتيات هي محاولة لتسليط الضوء على المشاكل داخل المجتمع.

وقال "الشريان" في لقاء مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" الأسبوع الماضي، إنَّ عرضه الإبر التي يتعاطاها الشباب بأحد الأحياء عبارة عن تسليط الضوء على وجود خلل من أجل مكافحتها.

وأضاف أن ما كتبه الناشط السعودي فايز المالكي عن البرنامج "غير صحيح"، مشيراً إلى أن البرنامج أساساً لم يغير اسمه وأن اسمه الصحيح "مع داود الشريان".

وجدير بالذكر أن الإعلامي "الشريان" بدأ بتقديم برنامج "ما حنا بساكتين (نحن لنا ساكتون)" على القناة السعودية بعد تحوّل كثير من المشاهدين السعوديين نحو القنوات العربية والأجنبية.

وتسعى قناة "إس بي سي" لاستعادة الجمهور عن طريق "الشريان" بهذا البرنامج، الذي بدأ أولى حلقاته بمناقشة ظاهرة هروب السعوديات من البلاد نتيجة تطبيق نظام الوصاية عليهن.