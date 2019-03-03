السعودية | مصادر: ايقاف برنامج داود الشريان ابتداء من الليلة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصادر: ايقاف برنامج داود الشريان ابتداء من الليلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:49 مساءً, 3 مارس 2019 م المناطق _ الرياض تداولت أنباء عن مصادر مطلعة، أنه صدر توجيهات بإيقاف برنامج داود الشريان الذي يبث على قناة sbc.

وأشارت المصادر إلى أن الإيقاف سيبدأ من حلقة الليلة الأحد ولن يتم عرضها رغم ترويج البرنامج لـ”برومو تقديمي” لحلقة الليلة.

يذكر أن برنامج داود الشريان انطلق قبل ثلاثة أسابيع في 17 فبراير وكانت أول حلقة عن هروب الفتيات والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية

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