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عضو بالشورى تطالب بسرعة تطبيق تسهيلات "سفر المرأة"

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قالت د.إقبال درندري ‏ سعود عضو مجلس الشورى ، أن المجلس يناقش غداً ، التوصية التي تقدمت بها مطالبة فيها وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخرها في تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وسرعة معالجتها".

وأشارت دكتورة إقبال عبر تغريدة على حسابها الشخصى على " تويتر" أن هذا الأمر السامى يشمل هذا يشمل استخراج المرأة لجواز السفر وتجديده بنفسها، وعدم اشتراط تصريح السفر عند التنقل أو الابتعاث الخارجي.


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