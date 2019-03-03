شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشورى تطالب بسرعة تطبيق تسهيلات "سفر المرأة" والان نبدء بالتفاصيل

قالت د.إقبال درندري ‏ سعود عضو مجلس الشورى ، أن المجلس يناقش غداً ، التوصية التي تقدمت بها مطالبة فيها وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخرها في تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وسرعة معالجتها".

وأشارت دكتورة إقبال عبر تغريدة على حسابها الشخصى على " تويتر" أن هذا الأمر السامى يشمل هذا يشمل استخراج المرأة لجواز السفر وتجديده بنفسها، وعدم اشتراط تصريح السفر عند التنقل أو الابتعاث الخارجي.