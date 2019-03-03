شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشورى تطالب بسرعة تطبيق تسهيلات "سفر المرأة" والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت دكتورة إقبال عبر تغريدة على حسابها الشخصى على " تويتر" أن هذا الأمر السامى يشمل هذا يشمل استخراج المرأة لجواز السفر وتجديده بنفسها، وعدم اشتراط تصريح السفر عند التنقل أو الابتعاث الخارجي.
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