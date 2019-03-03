شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثمان «أربعيني» من سد أبو صليلة والان نبدء بالتفاصيل

انتشلت فرق الغواصين من الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة جثمان مواطن في العقد الرابع من العمر عقب غرقه في سد أبو صليلة بقرية النخيل التابعة لمحافظة الحناكية. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: تلقت عمليات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بلاغا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر ٤٦ عاما بقرية النخيل التابعة لمحافظة الحناكية وبالبحث عن المفقود عثر على بعض متعلقاته الشخصية بجوار سد أبو صليلة بقرية النخيل وتم البحث داخل مياه السد من قبل فرق الدفاع المدني وفرق الغواصين حيث تم انتشال جثمان المفقود من داخل السد متوفى صباح يوم أمس الأول وتم نقله إلى المستشفى وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.



كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثمان «أربعيني» من سد أبو صليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.