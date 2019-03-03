تتويج فئة الـ 100 مجاهيم اليوم

أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة (100 جمل – مجاهيم)، حيث جاءت في المركز الأول منقية حمد عوضة المري، فيما حلت في المركز الثاني منقية فرحان محمد الدوسري، وحصلت على المركز الثالث منقية حمود هليل العتيبي،

وجاءت منقية عبدالله سلطان الشيباني في المركز الرابع، فيما حلت منقية شويمي ظافرالدوسري في المركز الخامس.

من جهة أخرى، تقام غدًا الاثنين منافسات الـ 30 في لون الشعل بعد تجاوز المنقيات المشاركة فحوصات اللجان الطبية، والتأكد من خلوها من العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (50 جملًا – شعل)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الاثنين، قبل دخولها المنافسات بعد غد الثلاثاء.